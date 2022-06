Man. United já escolheu alvo milionário para fazer companhia a Ronaldo e nem o salário é um problema

A 'revolução' no Manchester United de Ten Hag continua e, segundo avança o 'The Sun', os red devils estão de olho num reforço que faria uma dupla de sonho com Cristiano Ronaldo no ataque.Trata-se de Robert Lewandowski. O avançado, que está de saída do Bayern Munique , já parece ter revelado a sua preferência pelo Barcelona , mas a frágil situação financeira do clube catalão pode acabar por desviá-lo para Old Trafford.De acordo com a mesma fonte, o polaco não custaria mais de 20 milhões de euros aos cofres do Man. United - valor de transferência -, e os cerca de 468 mil euros que iria auferir não seriam um problema para os red devils que, depois da saída de Cavani, parecem procurar outro '9'.O 'The Sun' explica ainda que este novo destino não seria novidades para Lewandowski, uma vez que o polaco tem familiares que apoiam o Manchester United por já terem trabalhado na cidade.Recorde-se que o avançado, de 33 anos, tem contrato com o Bayern Munique até 2023.