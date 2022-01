Man. United pode perder a cabeça por Declan Rice

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Man. United pondera abrir os cordões à bolsa neste mercado de inverno. De acordo com o ‘The Sun’, os red devils estão dispostos a oferecer 100 milhões de libras (119M€) por Declan Rice, médio do West Ham. O internacional inglês, de 22 anos, é um namoro antigo dos red devils, que já tentaram a sua contratação no verão passado. Caso o negócio conheça fumo branco, Rice tornar-se-á o jogador mais caro da história dos red devils, ultrapassando Paul Pogba, que custou 105M€ em 2016.

Ainda no Man. United, Cavani termina contrato em 2022, mas Ralf Rangnick conta com o uruguaio pelo menos até ao fim da época. “O profissionalismo e ética de trabalho dele são fantásticos. Disse-lhe que quero muito que ele fique até ao final da época.”