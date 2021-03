Man. United prepara novo contrato para Solskjaer

O Man. United prepara-se para renovar contrato com o treinador Solskjaer, avança o ‘Mirror’.





O norueguês tem contrato até 2022, mas já há acordo para a renovação do vínculo com direito a revisão salarial. Solskjaer recebe atualmente um salário na ordem dos 8 milhões de euros, valor que sobe para os 10,5 M€ após a renovação.O jornal refere que Ed Woodward, diretor-executivo, está bastante satisfeito com o técnico.