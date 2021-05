Man. United promete mão pesada para invasores de Old Trafford: «Vamos trabalhar com a polícia»

O Manchester United emitiu um comunicado a propósito dos incidentes que ontem tiveram lugar no seu estádio e garantiu que nenhum funcionário do clube deixou os adeptos entrarem no recinto, como chegou a ser avançado.





Centenas de adeptos dos red devils protestaram à porta contra os donos do clube, sendo que alguns deles conseguiram chegar ao relvado. O jogo com o Liverpool acabou por ser adiado."Na sequência dos acontecimentos de ontem, enquanto muitos adeptos quiseram exercer o seu direto de protesto e de expressar livremente a sua opinião, alguns quiseram perturbar a preparação da equipa e o jogo em si", pode ler-se."Os relatos de que os manifestantes teriam conseguido aceder ao estádio e ao relvado a partir de um portão aberto por um funcionário do clube são completamente incorretos. Após ultrapassarem as barreiras e a segurança no pátio de entrada, alguns manifestantes treparam os portões no túnel de Munique e forçaram o acesso a uma porta lateral na bancada, antes de abrir uma porta exterior, que permitiu aos outros entrarem", acrescenta o comunicado.E o Manchester United deixa um aviso. "O clube não querer ver manifestantes pacíficos castigados mas irá trabalhar com a polícia para identificar os envolvidos em atividades criminosas, e irá também emitir as suas próprias sanções a qualquer detentor de bilhete de época ou membro identificado".