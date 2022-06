Man. United propôs 340 mil euros semanais e Pogba reagiu: «Não ofereceram nada...»

A cerca de duas semanas de se tornar oficialmente um jogador livre, Paul Pogba viu-se esta quinta-feira envolvido numa pequena polémica que está a dar que falar. Tudo por conta daquilo que se pode ver (e ouvir) no seu documentário (intitulado de 'Pogmentary') - que o portal 'The Athletic' viu de forma antecipada -, mais concretamente numa conversa que teve em julho do ano passado com Mino Raiola, quando negociava a renovação contratual com o Man. United. Na altura, segundo a imprensa inglesa, os red devils ofereciam 290 mil libras semanais (339 mil euros ao câmbio atual)."O Manchester fez uma segunda oferta?", questionou Pogba, ao que Raiola responde: "Sim. Eles querem mesmo que fiques, mas para mim a oferta não reflete isso. Disse-lhes 'se querem que ele fique, não façam essa oferta'. Vou fazer-lhes entender que, se querem mesmo que fiques e que seja criado um projeto à tua volta, desta vez terão de agir de forma diferente e colocar dinheiro na mesa". Em seguida, Pogba responde. "Estão a fazer bluff. Como podem dizer a um jogador que o querer e depois não lhe oferecem nada? Nunca vi nada assim", atirou o francês.Essa mesma proposta terá ficado na mesa durante várias semanas, mas em face da falta de avanços acabou por cair. Pogba vai agora sair e, ao que tudo indica, deverá rumar à Juventus, para assinar um vínculo no qual, supostamente, irá receber menos do que poderia auferir em Manchester.