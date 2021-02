Man. United sai em defesa de jovem promessa: «Se isto não parar acabará com uma perna partida»

Neil Wood, treinador da equipa de sub-23 do Manchester United, veio esta quinta-feira a público pedir aos árbitros que fosse menos tolerantes com as entradas duras sobre Hannibal Mejbri, jovem talento dos red devils que tem sido fustigado em grande parte dos jogos.

"Penso que o Hannibal tem imensas qualidades e o mais frustrante é que todos os jogos sofre cerca de 15 faltas. A determinada altura, se isto não for travado, ou se os árbitros não o protegerem, ele muito provavelmente acabará com uma perna partida. É isso que eu mais receio", começou por dizer o técnico, em declarações citadas pela imprensa inglesa.

"Ele adora ter bola, adora criar [oportunidades de golo] e as equipas adoram tirá-lo do jogo o máximo que conseguirem. Ele tem estado muito bem até agora. Aliás, tem estado fenomenal nos últimos jogos, tal como foi frente ao Liverpool e ontem [diante do Blackburn]", continuou, apontando ainda a força mental que o jogador apresenta e que grande parte dos adeptos desconhece.

"Acho que as pessoas não têm bem a sensação de como o Hannibal é porque veem-no constantemente a receber faltas e a gritar de dores, mas ele é muito forte. No jogo com o Accrington, ele partiu o nariz nos primeiros dez minutos de jogo e esteve assim até ao final da partida com dois pensos nas narinas", terminou.