Man. United vence no primeiro jogo de preparação

O Manchester United venceu por 2-1 o Derby County, clube que joga atualmente na 2.ª divisão inglesa, no primeiro jogo de preparação dos red devils para a nova temporada.

Os golos da partida, realizada no Pride Park, casa do Derby County, foram apontados por Tahith Chong (18') e Facundo Pallestri (59'), do lado do United, e por Colin Kâzim-Richards, que aos 70 minutos trouxe esperança à equipa da casa.





Nesta partida, refira-se, não atuaram vários internacionais dos red devils, incluindo Bruno Fernandes, ainda a cumprir um período de férias, tal como os jogadores da seleção inglesa. Com tantas ausências atuaram vários jovens, alguns deles que até sabem que não vão ficar em Old Trafford, como Tahith Chong, o autor de um dos golos, que jogará no Birmingham. Nota ainda para a estreia do jovem Tom Heaton.