Manchester United à espera de mais ofertas

Menos de um ano depois de o Chelsea ter sido aquirido pelo grupo liderado por Todd Boehly por cerca de 4,9 mil milhões de euros, a venda do Manchester United promete superar claramente esse valor. Com o processo entregue pela família Glazer – proprietária do clube inglês desde 2005 - ao Raine Group, que também liderou a mudança de mãos no Chelsea, hoje à noite termina o prazo para apresentação de novas propostas para aquisição dos red devils. E, de acordo com a imprensa inglesa, além dos interessados já conhecidos, o milionário qatari Sheikh Jassim e o britânico Jim Ratcliffe, poderá haver outros seis candidatos à compra do gigante inglês.

E se os atuais donos estariam a exigir, alegadamente, uma verba a rondar os 6 mil milhões de libras (cerca de 6,8 mil milhões de euros) para aceitar vender a sua parte, a imprensa inglesa garantia ontem o valor da segunda oferta do grupo qatari liderado pelo Sheikh Jassim Al Thani poderá chegar aos 6,2 mil milhões de euros, números que afastariam toda a concorrência. Isto porque, segundo a mesma fonte, a proposta inicial de Jim Ratcliffe, dono do grupo empresarial INEOS, não terá ultrapassado os 5,1 mil milhões de euros.

Recusa de "preços estúpidos"

Além disso, em entrevista ao ‘Finantial Times’, Jim Ratcliffe lembrou que não está na disposição de avançar com valores "estúpidos" para tentar assegurar o controlo do clube, do qual é adepto, apesar de também estar a preparar uma proposta melhorada em relação à apresentada inicialmente. "Como se decide o preço de um quadro? Ou de uma casa? Os preços não estão relacionados com o quanto custou a pintar ou a sua construção", referiu o milionário britânico, de 70 anos, deixando uma garantia: "O que ninguém quer é pagar preços estúpidos pelas coisas, porque depois acabamos por nos arrepender."