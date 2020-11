Manchester United alvo de ciberataques "organizado por um grupo de hackers"

O Manchester United comunicou, esta sexta-feira, que o clube tem sido alvo de ciberataques por parte de um grupo de hackers.

Através de um comunicado publicado no sítio oficial, os red devils asseguram que tanto o site como a aplicação do clube não sofreram qualquer dano e que os utilizados podem estar descansados quanto a qualquer possibilidade de furto dos seus dados pessoais.

Eis o comunicado oficial do Manchester United:

"O Manchester United pode confirmar que foi alvo de um ciber-ataque nos nossos sistemas. O clube já tomou medidas rápidas com o objetivo de conter este tipo de ataques e está atualmente a trabalhar com consultores especializados tendo em vista minimizar qualquer tipo de danos e interrupção dos nossos sistemas.



"Embora isto seja uma operação sofisticada organizada por um grupo de hackers, o clube possui protocolos e procedimentos extensos para este tipo de situações. As nossas defesas já identificaram o ataque e desligaram os sistemas afetados para conter os danos e proteger dados.

"Os nossos canais de média, incluindo o nosso site e aplicativos, não foram afetados e não estamos cientes de qualquer tipo de violação de dados pessoais associados dos nossos adeptos e usuários", pode ler-se.