Manchester United apresenta Varane em Old Trafford

O Manchester United oficializou este sábado a contratação de Raphael Varane. O defesa central, de 28 anos, foi apresentado em pleno estádio de Old Trafford antes do encontro dos red devils com o Leeds.





O jogador francês assinou contrato até junho de 2025 e é o novo número 19 do clube de Manchester, onde irá atuar ao lado de Bruno Fernandes.Varane assina com o emblema inglês após 10 anos ao serviço do Real Madrid. Enquanto jogador dos merengues, o francês venceu, entre outros títulos, quatro Ligas dos Campeões e três campeonatos espanhóis.Ainda não há pormenores (oficiais) sobre o vínculo entre o jogador e o seu novo clube, mas a imprensa inglesa avança que os valores do negócio deverão rondar os 50 milhões de euros.