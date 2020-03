Manchester United assegura pagamento aos trabalhadores ocasionais

O Manchester United anunciou esta quinta-feira que vai continuar a pagar aos cerca de 3000 trabalhadores ocasionais que servem o clube, mesmo que a época inglesa seja cancelada ou que as partidas sejam disputadas à porta fechada.





O comunicado surge no dia em que se soube que a liga inglesa vai estar suspensa, pelo menos, até 30 de abril . Segundo o Manchester United, a medida aplica-se a todos os funcionários que serviram o clube nos últimos três meses – independentemente de o fazerem em dia de jogo ou não – e vai implicar um custo superior a um milhão de euros ao emblema inglês."Este gesto de boa vontade reflete a vontade do clube em reduzir a incerteza financeira que a força de trabalho ocasional enfrenta e o reconhecimento do seu papel crucial na prestação de serviços aos adeptos", pode ler-se no comunicado.