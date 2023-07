Manchester United assina contrato histórico com a Adidas: red devils encaixam 1.050 milhões

O Manchester United anunciou esta segunda-feira a renovação do contrato de patrocínio com a Adidas por 10 anos e, embora o clube não tenha revelado os montantes, o 'Daily Mail' garante que o encaixe total será de 1.050 milhões de euros.O jornal diz que é o maior contrato de sempre de um clube da Premier League com uma marca de equipamentos desportivos. A ligação do clube inglês à Adidas começou em 2015/16.Fonte do United revelou que o acordo confere segurança em termos de receitas para a próxima década, reforçando a estabilidade do clube."A relação do Manchester United com a Adidas é uma das mais icónicas no mundo do desporto, forjada através de um compromisso partilhado com estilo, talento e, mais importante, alto rendimento", disse o diretor executivo dos red devils, Richard Arnold, citado pelo site do clube.