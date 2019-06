Manchester United com oferta de baixo custo por Bale

Gareth Bale, a contratação mais cara de Florentino Pérez até Hazard, não é opção para Zidane e tornou-se numa das prioridades de venda. Segundo o ‘Mirror’, o Manchester United avançou com uma proposta e pretende levar o avançado emprestado.Os red devils têm em mente uma oferta de baixo custo. O United pretende que o jogador de 29 anos seja cedido por uma época e com opção de estender o contrato por mais outra. No máximo admitem pagar uma taxa pelo empréstimo. Assim a equipa de Solskjaer evita pagar os 84 milhões de euros que o clube merengue está a pedir e adiciona mais um craque ao plantel.Se este acordo se concretizar, o Real Madrid consegue cortar 56 milhões de euros do ordenado do jogador, o que equilibra as contas, uma vez que está previsto um investimento de 400 milhões de euros em reforços.O clube de Madrid anda à procura de ofertas no mercado mas galês não está disposto a sair . Para já, Bale integra o vídeo de promoção do equipamento para a próxima temporada.