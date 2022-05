Manchester United conta com Diogo Dalot

A época do Manchester United terminou sem qualquer troféu, mas Diogo Dalot acabou 2021/22 com o maior registo de minutos da carreira profissional: 2222. O número de jogos foi inferior à da temporada anterior com a camisola do Milan (33 contra 29), mas com uma presença superior em campo muito por culpa das 22 partidas em foi titular.Um estatuto que adquiriu principalmente após a entrada de Ralf Rangnick. Até final de novembro, com Ole Gunnar Solksjaer, Dalot participou apenas em 7 jogos. A entrada de Rangnick mudou, e para melhor, a posição do português na equipa. "Ofensivamente, o Diogo é um dos melhores laterais que poderíamos ter neste momento. Defensivamente ainda há espaço para melhorar, mas estou muito contente com as prestações dele", chegou a dizer o técnico interino do United.E numa altura em que o United se prepara para começar uma nova fase com Erik Ten Hag,sabe que o plano do clube inglês, para já, passa por segurar o lateral português. Houve algumas sondagens por Diogo Dalot, mas a saída não está a ser equacionada nesta fase prematura do mercado de transferências. Aliás, segundo a imprensa inglesa, é o concorrente Aaron Wan-Bissaka que está na porta de saída.Recentemente, o lateral português, de 23 anos, comentou a chegada de Ten Hag. "É um grande treinador. O trabalho que está a fazer no Ajax é extraordinário, especialmente o desempenho na Liga dos Campeões. Todos os adeptos do Manchester United estarão entusiasmados por ter um treinador como ele. Nós, os jogadores, também estamos entusiasmados e ansiosos pelo início da próxima época", disse no início de maio à Sky Sports.