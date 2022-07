Manchester United continua a somar triunfos na pré-época

O Manchester United somou esta terça-feira o terceiro triunfo na pré-época, agora frente ao Crystal Palace, em Melbourne, na Austrália, por 3-1.Com Bruno Fernandes e Diogo Dalot como titulares, Erik ten Hag continua a fazer testes e os red devils voltaram a alinhar com duas equipas completamente diferentes nas duas partes do encontro.Ao intervalo o Manchester United já vencia por 3-0, com golos de Anthony Martial (17'), Marcus Rashford (48') e Jadon Sancho (59'). No segundo tempo o Crystal Palace reduziu, por Joel Ward (74'), mas não chegou a ameaçar o triunfo dos red devils.