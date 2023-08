Manchester United contrata Rasmus Hojlund em negócio de 83 milhões de euros

O internacional dinamarquês Rasmus Hojlund, que estava ao serviço da Atalanta, é o mais recente reforço do Manchester United, tendo assinado um contrato de cinco temporadas, anunciaram este sábado os dois clubes nos respetivos sites oficiais.

O avançado, de 20 anos, vinculou-se aos red devils até 2028, com opção por estender a ligação por mais uma temporada, num negócio que, segundo a imprensa britânica, levou os ingleses a pagarem cerca de 83 milhões de euros (ME) ao emblema de Bérgamo.

"Não é segredo nenhum que sou fã deste clube desde pequeno e sempre sonhei entrar em Old Trafford como jogador do Manchester United. Estou muito entusiasmado com esta oportunidade de tornar o sonho em realidade", disse Hojlund, em declarações divulgadas no site oficial do United, em que alinham os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

Rasmus Hojlund cumpriu apenas uma temporada em Itália, depois de a Atalanta ter pagado 17,8 ME aos austríacos do Sturm Graz há um ano. Pelo conjunto de Bérgamo marcou 10 golos em 34 partidas em 2022/23.

O jogador nórdico, formado no Copenhaga, é o terceiro reforço da formação comandada por Erik ten Hag para esta temporada, após as contratações do guarda-redes André Onana (ex-Inter Milão) e do médio ofensivo Mason Mount (ex-Chelsea).