Manchester United criticado no caso Cavani

A federação inglesa divulgou o relatório que resultou na suspensão por três jogos de Cavani – devido ao uso do termo 'negrito' dirigido a um amigo numa publicação nas redes sociais –, e no qual critica o comportamento do United. O organismo considera que o clube de Manchester deveria ter instruído o uruguaio, "um jogador mediático, sem conhecimento da cultura inglesa e com oito milhões de seguidores", a utilizar as redes sociais de forma responsável.





A federação admitiu que não existiu uma intenção racista, mas entendeu que os adeptos, “sem conhecimento da cultura sul-americana, achariam os termos ofensivos e insultuosos”. Daí o castigo, que ficará cumprido amanhã, com o Watford. Cavani recebeu forte apoio da federação uruguaia e de colegas de seleção, como Luis Suárez e Coates, que consideraram a punição discriminatória.