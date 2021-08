Manchester United desiste de Trippier e Dalot ganha força no plantel

Depois de inúmeras tentativas do Manchester United em adquirir o passe de Kieran Trippier, lateral-direito do Atlético Madrid, o clube inglês desistiu da sua contratação. De acordo com o 'The Times', os colchoneros não pretendem vender o jogador por um valor inferior aos 50 milhões de euros, verba que a equipa inglesa não pretende atingir.





Com isto, a possibilidade da manutenção de Diogo Dalot na equipa principal do Manchester United ganha força. O jogador português, que na época passada atuou ao serviço do AC Milan por empréstimo, tem convencido o Ole Gunnar Solskjaer na pré-época, pelo que o treinador norueguês conta com o jovem de 22 anos para fazer competição ao habitual titular Wan-Bissaka.