Manchester United disposto a incluir avançado na negociação para contratar Harry Kane

O Manchester United pretende reforçar o ataque no verão e Harry Kane é um dos nomes em cima da mesa. De forma a baixar o preço a pagar pelo avançado - na ordem dos 100 milhões de euros - e aumentar a probabilidade de fechar negócio, os responsáveis dos red devils pretendem incluir Anthony Martial na equação, segundo dá conta a 'ESPN'.Martial está emprestado ao Sevilha até final da época com opção de compra, a qual o clube espanhol não deve exercer, segundo a mesma fonte. O internacional francês tem conseguido valorizar-se no emblema sevilhano, pelo qual soma um golo em oito jogos até ao momento.A ideia do Manchester United passa por reformular o ataque, pelo que ainda tem dúvidas acerca da continuidade de Edison Cavani. O urugaio e Cristiano Ronaldo são os únicos jogadores no plantel dos red devils que podem atuar como pontas de lança.