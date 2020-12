Manchester United dobra salário de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes é cada vez mais uma peça fundamental na equipa do Manchester United. Os responsáveis dos red devils estão conscientes desse peso do internacional português e, na intenção de afastar a concorrência, decidiu melhorar o contrato: mais um ano e o dobro do salário.





Inglaterra não larga Bruno Fernandes e Espanha olha para Real Madrid e Barcelona



Segundo avança deste domingo o 'Daily Star', Bruno Fernandes, que chegou ao Manchester United em fevereiro último, ganha atualmente 100 mil libras por semana (cerca de 110 mil euros semanais) e com o novo contrato irá passar a receber 200 mil libras (cerca de 222 mil euros).Bruno Fernandes começou a partida deste sábado no banco, entrou em campo apenas na 2.ª parte, tendo feito a assistência para o golo de Pogba, aos 65 minutos, na vitória do Manchester United frente ao West Ham, por 3-1.