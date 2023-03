«Manchester United estaria melhor se tivesse Cristiano Ronaldo na frente»

Louis Saha, antigo colega de equipa de Cristiano Ronaldo, analisou a pesada derrota do Manchester United frente ao Liverpool e considerou que o português ainda poderia ter um papel importante na equipa,"A saída de Ronaldo marcou um novo começo para o United e deu a Ten Hag uma página em branco para desenhar, o que lhe permitiu estabelecer uma mentalidade vencedora no clube. A mentalidade no clube melhorou mas acho que estariam melhor se tivessem o Cristiano na frente. Claro que é difícil ter uma certeza sobre isto, mas quando vejo o United perder por 7-0 com o Liverpool, só penso que Cristiano poderia ter ajudado", disse ao site britânico 'Compare.bet'O antigo internacional francês comentou a mudança de CR7 para o Al Nassr. "Com todo o respeito pelo legado de Cristiano e no seu histórico no United - que mais ou menos fala por si só - não podemos ignorar a mudança dramática na forma do United desde que Ronaldo saiu", disse."Com a comunicação certa, o nível certo de respeito, talvez pudesse ter sido encontrado um compromisso entre todos, mas ele ainda contribuiu para a ressurreição do Man. United pelo efeito que teve sobre os jogadores à sua volta. Aumentou a confiança e deu aos jogadores a liberdade de se expressarem, o que tem sido um grande fator na melhoria do United nesta temporada", rematou.