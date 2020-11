Manchester United faz contactos para contratar Mauricio Pochettino

O Manchester United já fez contactos para contratar Mauricio Pochettino, revela o 'Manchester Evening News'. A derrota na Turquia frente ao Basaksehir causou mossa e desconfiança em torno de Ole Gunnar Solskjaer, até porque é o quarto desaire nos últimos nove jogos.





Por agora, há várias pessoas na estrutura do clube que pretendem manter a confiança no técnico norueguês, mas uma derrota frente ao Everton no próximo sábado pode ditar um ponto final na relação.Apesar de estar em posição privilegiada para seguir em frente na Liga dos Campeões, ocupando a liderança do grupo H, na Premier League a situação é diferente. A equipa de Bruno Fernandes ocupa apenas o 15º lugar, com sete pontos em seis jornadas. Conta com um jogo em atraso, mas já está a nove pontos do líder Liverpool.