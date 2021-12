Manchester United fecha centro de treinos por causa da Covid-19

O surto de Covid-19 detetado no grupo de trabalho, levou esta segunda-feira o Manchester United a fechar o centro de treinos "por 24 horas para minimizar o risco de mais infeções".A situação surgiu quando a comitiva regressou de Norwich, onde no sábado derrotara (1-0) a equipa local. O grupo submeteu-se domingo a um teste rápido, tendo um pequeno número de jogadores e elementos do staff técnico acusado positivo. os nomes não foram revelados.Tudo isto após o grupo ter testado negativo nos exames PCR realizados 48 horas antes do jogo com o Norwich. De imediato, quem testou positivo foi mandado para casa, já não participando na sessão de treino efetuada em Carrington. Quem testou negativo trabalhou ‘a solo’ em Carrington para evitar situações de contágio. Segundo as regras do NHS (Serviço Nacional de Saúde), quem acusa positivo num teste rápido fica em isolamento e tem de submeter-se a um PCR volvidas 48 horas. Se o resultado do PCR der negativo, o isolamento termina. Caso contrário, dura mais oito dias.A Premier já foi informada mas ainda não se pronunciou, estando todavia em dúvida a realização do duelo com o Brentford, agendado para amanhã e referente à 17ª jornada.