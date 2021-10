Manchester United fechou contratação de Cristiano Ronaldo... no jardim de Gary Lineker

Cristiano Ronaldo foi tema de conversa no podcast Match of the Day, da BBC Sport, numa emissão na qual Gary Lineker revelou que a contratação do avançado português por parte do Manchester United foi fechada por Ed Woodward quando o CEO dos red devils estava... no seu jardim.





"Vou colocar as minhas cartas na mesa. O Ed Woodward é um bom amigo e vive ao meu lado. Ele contratou o Cristiano Ronaldo quando estava no meu jardim! Quando ele entrou em minha casa estava ao telefone com o Jorge Mendes - espero não estar a dizer demasiado... Mas tenho uma foto fantástica deve sentado ao telefone, que um dia se calhar vou partilhar se ele me autorizar", disse o antigo jogador, numa bem humorada e aberta conversa com Alan Shearer e Micah Richards.