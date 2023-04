Manchester United mira Palhinha e Fulham pode encontrar substituto no FC Porto

O Manchester United está atento à boa época que João Palhinha tem vindo a realizar no Fulham e os red devils podem mesmo levar o médio de Marco Silva com uma proposta a rondar os 68 milhões de euros, segundo avança o jornal inglês 'The Sun'. O Fulham pretende vir a Portugal para encontrar um substituto, apontando baterias a Uribe, do FC Porto, que se encontra em final de contrato com os dragões. Erik Ten Hag quer promover uma revolução no balneário do Manchester United e a possível saída de nomes como Scott McTominay e Van de Beek pode levar os red devils à procura de um novo homem para o meio-campo. Palhinha tem sido um dos destaques do Fulham na Premier League e o United é favorito na corrida pelo 'trinco', um ano depois de ter sido contratado ao Sporting.A imprensa inglesa reporta, ainda assim, que idealmente Marco Silva quer juntar Palhinha e Uribe no Fulham, mas se não for possível a priioridade é segurar o internacional português.O colombiano está também na mira do Flamengo, da Lazio e do Atlético Madrid, mas o Fulham já terá iniciado conversas com representantes de Uribe, segundo o 'The Sun'.