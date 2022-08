Manchester United muda planos para jogo com o Liverpool por "receios de segurança"

O Manchester United recebe o Liverpool (20 horas) num jogo que já está na criar grande expectativa e não só pelo resultado. Estão marcados protestos antes do apito inicial contra a família Glazer, dona do clube, temendo-se que se possa repetir o filme de 2020/21, em que o duelo entre as duas equipas foi cancelado depois de alguns adeptos entrarem em confrontos com a polícia. Por "receios de segurança", os red devils mudaram o programa previsto para hoje e os jogadores já não concentraram-se no The Lowry Hotel.O 'Manchester Evening News' anuncia que os jogadores e equipa técnica vão chegar pelos seus próprios meios a Old Trafford, encontrando-se apenas no estádio e não no hotel.