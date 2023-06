Manchester United não tem andamento para Harry Kane

Em Inglaterra dizem que o Manchester United tentou de tudo para garantir que Harry Kane seria a próxima vedeta a aterra em Old Trafford. E a lista de saídas, com nove elementos, é um sinal disso. De Gea, Harry Maguire, Fred, McTominay, Martial, Sabitzer, Weghorst, Dean Henderson e Jack Butland não vão estar ao serviço dos red devils na próxima temporada, o que permitirá um aliviar da folha de ordenados e alguns milhões que, inevitavelmente, entrarão nos cofres.

Apesar de tudo isso, os ingleses perceberam que o Real Madrid entrou na equação e, como sabemos, isso significa que o mais provável é Kane aterrar no Santiago Bernabéu, logo que Benzema se tenha despedido dos adeptos e simpatizantes do clube merengue. De acordo com a Cadena SER, o Real Madrid oferece um acordo de três anos ao inglês de 29 anos, que tem mais um ano de contrato com o Tottenham, mas já anunciou a vontade de sair. O ordenado será de 11 milhões de euros por época. A direção do clube da capital espanhola prepara uma oferta de 80 milhões de euros pelo internacional inglês.