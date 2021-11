Manchester United oficializa contratação de Ralf Rangnick até ao final da época

Um português entre os cinco jogadores do Man. United que podem beneficiar com a chegada de Ralf Rangnick



Um português entre os cinco jogadores do Man. United que podem beneficiar com a chegada de Ralf Rangnick

O alemão, de 63 anos, que era atualmente coordenador técnico do Lokomotiv Moscovo, diz-se "focado" em tornar esta época um "sucesso"."O plantel está cheio de talento e tem um grande equilíbrio entre juventude e experiência. Todos os meus esforços nos próximos 6 meses serão no sentido de ajudar estes jogadores a atingirem o máximo das suas potencialidades quer individualmente e, mais importante, como equipa", disse Rangnick ao site oficial do Manchester United.