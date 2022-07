Manchester United oficializa contratação de Tyrell Malacia, primeiro reforço da era Ten Hag

O Manchester United oficializou esta terça-feira a contratação do lateral esquerdo holandês Tyrell Malacia, proveniente do Feyenoord, até 2026, com mais um ano de opção.O defesa de 22 anos, o primeiro reforço da era Ten Hag, juntou-se ao Feyenoord em 2015, onde fez o percurso de formação, e subiu à equipa principal em 2017, pela qual fez 136 jogos. Tem também cinco internacionalizações pela seleção da Holanda."É uma sensação incrível juntar-me ao Manchester United. É um novo capítulo para mim, um novo campeonato, com novos colegas de equipa e um treinador incrível a comandar-nos. Já joguei contra as equipas dele na Liga holandesa, e por isso sei as qualidades que tem e aquilo que exige dos jogadores", começou por dizer Malacia aos meios oficiais dos red devils.E prosseguiu: "Apesar de saber que ainda sou novo e que vou continuar a evoluir, posso prometer aos adeptos do Manchester United que vou dar tudo o que tenho dentro de campo sempre que vestir a camisola. Vou estar eternamente agradecido ao Feyenoord por tudo o que me deram e à minha família. Nada disto seria possível sem eles. Agora, estou preparado para me focar no futuro com o Man. United, e em ajudar o meu novo clube a atingir o sucesso", concluiu.