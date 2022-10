Manchester United pensa em Frimpong para fazer concorrência a Diogo Dalot na lateral

Jeremie Frimpong tem sido um dos nomes em grande destaque neste arranque de temporada do Bayer Leverkusen. O jovem defesa holandês, que cumpre o terceiro ano ao serviço do clube alemão, tem sido seguido por scouts do Manchester United e é um dos nomes que Erik ten Hag tem em mente para fazer concorrência ao português Diogo Dalot na lateral direita da defesa dos red devils.

De acordo com os jornalistas Fabrizio Romano e Florian Plettenberg, ambos da Sky Sports, o defesa de 21 anos, que já leva cinco golos apontados na presente edição da Bundesliga, está também no radar de outros emblemas europeus, apesar de ainda ter mais três anos de contrato com o Bayer Leverkusen - termina em junho de 2025.

Por outro lado, Diogo Dalot, dono do corredor direito da defesa do Manchester United, termina contrato com o clube inglês na próxima temporada e ainda não tem acertada a sua continuidade em Old Trafford. Os red devils têm a possibilidade de prolongar o vínculo com o lateral português por mais uma temporada.