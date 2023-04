Manchester United prepara renovação de Ten Hag com 'cheque' superior a 13 milhões de euros

Alex Ferguson elogia trabalho de Ten Hag no Man. United: «Está no caminho certo»

O Manchester United quer renovar com Erik Ten Hag até 2028, garante o jornal inglês 'The Sun'. O treinador holandês deverá assinar, no final da temporada, um contrato avaliado em 12 milhões de euros anuais no decorrer dos próximos cinco anos - um aumento a rondar os 3 milhões de euros. Além destes valores - que vão colocar o holandês, no verão, entre os treinadores mais bem pagos do mundo - também irá receber mais de 13,5 milhões de euros de bónus. conquista da Taça da Liga inglesa , a batalha no top quatro da Premier League, os 'quartos' da Liga Europa e a meias finais na Taça de Inglaterra são motivos para o clube se sentir satisfeito com o trabalho do técnico de 53 anos. Outro admirador do trabalho de Ten Hag é Sir Alex Ferguson que, após o triunfo na Taça da Liga, considerou que o holandês estava no "caminho certo" Recorde-se que o clube inglês está em processo de venda, mas a mudança de dono não altera os planos de garantir a renovação de Erik Ten Hag, sublinha o 'The Sun'.