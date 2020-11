Manchester United proíbe Lindelöf de se juntar já à seleção sueca

O Manchester United impediu a participação de Victor Lindelöf no particular entre Suécia e Dinamarca, agendado para esta quarta-feira, devido às restrições relacionadas com a pandemia da Covid-19 no Reino Unido.

Em comunicado publicado esta segunda-feira, a Federação Sueca de Futebol confirmou que, para além do ex-defesa-central do Benfica, estarão também ausentes do próximo encontro mais quatro jogadores, explicando que os futebolistas em causa estarão disponíveis apenas para os encontros diante de França e Croácia, referentes ao grupo 3 (onde se insere ainda Portugal) da Liga das Nações.

Relacionado ainda com esta ausência dos jogadores na seleção sueca está uma mutação do vírus SARS-CoV-2 encontrada em visons-americanos (animais também conhecidos por martas), na Escandinávia, e detetado em 214 pessoas, que levou o governo dinamarquês a abater cerca de 17 milhões de animais desta espécie. Perante esta ameaça, os governos de Reino Unido e Escócia colocaram aquele país na lista de quarentena obrigatória, uma medida que evita que os red devils fiquem sem o central sueco durante 14 dias (período necessário de isolamento profilático).



Comunicado da Federação Sueca de Futebol

"Cinco internacionais da Seleção Nacional que jogam em Inglaterra e na Escócia não estarão disponíveis para o encontro frente à Dinamarca devido às restrições relacionadas com a Covid-19. Em vez disso, os jogadores juntar-se-ão à seleção, reunida em Estocolmo, apenas após a partida.

"Os cinco jogadores afetados são Robin Olsen [Everton], Emil Krafth [Newcastle], Filip Helander [Rangers], Victor Lindelöf [Manchester United] e Ken Sema [Watford]. Devido às restrições no Reino Unido em relação à Dinamarca, este quinteto não será libertado pelos seus clubes para participar na partida."