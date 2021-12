Manchester United vence mas não convence: «Os jogadores adquiriram maus hábitos»

O Manchester United ganhou ao Norwich por, graças a um golo de Cristiano Ronaldo marcado na segunda parte, de penálti, e a um punhado de boas defesas de De Gea, mas a exibição dos red devils esteve longe de convencer. Jamie Redknapp, antigo futebolista inglês e comentador da 'Sky Sports', considera que o novo treinador da equipa, Ralf Rangnick vai ter muito trabalho pela frente nos próximos meses."Do ponto de vista do United, era isto que eu estava à espera tendo em contra os problemas que eles têm. Vai demorar algum tempo para o treinador colocar a equipa a jogar da forma como ele quer, semanas ou meses porque os jogadores do United adquiriram maus hábitos. Eles não perseguem a bola, falamos do futebol moderno, mais pressionante que os treinadores querem, mas há muitos jogadores que não fazem isto neste sistema", explicou o antigo futebolista do Liverpool, de 48 anos.Dion Dublin, também comentador e ex-futebolista, concorda. "Os adeptos não viram bom futebol, bom pressing ou uma boa defesa. Os jogadores do Manchester United têm de começar a olhar uns para os outros e dizer 'isso não é suficiente', porque neste momento eles estão a fazer mal as coisas e não estão a ser punidos por isso. As coisas más estão a ser aceites."E prosseguiu: "Está a ser assim já há algum tempo, eles têm de começar a olhar para o seu próprio jogo. Dêem-me sangue, suor e lágrimas, vocês estão a usar a camisola do Manchester United."