Marcelo rendido a Cristiano Ronaldo: «Sempre que venho aqui há um golo»

Cristiano Ronaldo marcou o golo dae fez uma publicação nas redes sociais à qual Marcelo, ex-companheiro do português no Real Madrid, reagiu."Mais um passo na direção certa. Sabemos o que queremos e o que temos de fazer para o conseguir. Dependemos de nós! Muito bem companheiros! Vamos devils!", escreveu CR7.O brasileiro foi um dos muitos seguidores do craque português a responder à publicação. "Sempre que venho aqui há um golo", escreveu Marcelo, grande amigo de Cristiano Ronaldo.