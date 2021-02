Marcos Rojo soube que não iria continuar no Man. United... pelas redes sociais

Marcos Rojo deixou o Manchester United após seis épocas e meia e voltou à Argentina para jogar pelo pelo Boca Juniors. O contrato do antigo defesa do Sporting com o emblema inglês terminava apenas em junho e o argentino passou os últimos meses de 2020 à espera de uma resposta da direção dos red devils sobre uma eventual renovação, mas esta acabou por não chegar. Pelo menos pessoalmente.





Solskjäer confirma saídas de Rojo e Sergio Romero no Man. United: «Os contratos deles não vão ser renovados» Solskjäer confirma saídas de Rojo e Sergio Romero no Man. United: «Os contratos deles não vão ser renovados»

A carregar o vídeo ...

Isto porque a ESPN revela que o argentino ficou a saber que o United não contava com ele... através das redes sociais. A 8 de janeiro, Rojo leu as palavras de Solskjaer numa conferência de imprensa, na qual o técnico anunciou que o defesa e também o guarda-redes Sergio Romero não teriam os respetivos contratos renovados, e foi aí que percebeu que teria de prosseguir carreira fora de Old Trafford.