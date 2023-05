Marcus Rashford duplamente premiado na gala do Man. United: «É o reflexo de um esforço coletivo»

Players’ Player ??

Sir Matt Busby Player of the Year ?? #MUFC pic.twitter.com/alQWb9VFja — Manchester United (@ManUtd) May 29, 2023

Marcus Rashford, jogador do Manchester United, foi duplamente premiado na gala anual do emblema inglês, na segunda-feira. O avançado de 25 anos foi eleito pelos colegas Jogador do Ano do cube e venceu também o prémio ‘Sir Matt Busby Player of the Year’, atribuído ao melhor jogador da época por votação dos adeptos."Acho que é, obviamente, um momento especial. Ainda assim, é difícil falar sobre os prémios porque a época ainda não acabou e temos um jogo muito importante pela frente [final da Taça da Inglaterra]. Sabe bem ser reconhecido pelo meu trabalho, mas é importante dizer que sem os meus colegas não conseguiria ter este desempenho, [o prémio] é o reflexo de um esforço coletivo", afirmou Rashford em declarações ao canal do clube.O atleta inglês é o primeiro jogador da formação dos red devils a conseguir vencer o prémio desde Ryan Giggs em 1997/98.