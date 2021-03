Marcus Rashford e Harry Maguire trocam palavrões em campo no empate do Manchester United

Os ânimos aqueceram no jogo de ontem do Manchester United com o Crystal Palace, uma partida onde os red devils não foram além do empate, a zero, e perderam, assim, a oportunidade de ganhar terreno relativamente ao líder Manchester City.





Marcus Rashford e Harry Maguire foram apanhados a discutir um com o outro em campo, sempre com muitos palavrões à mistura. A imprensa inglesa relata o diálogo ao pormenor.Tudo aconteceu durante a segunda parte, quando Maguire expressou a sua raiva por o companheiro de equipa ter sido apanhado em fora de jogo numa jogada que podia levar perigo à baliza do Crystal Palace."Que queres que faça", perguntou Rashford. O outro, furioso, respondeu: "Volta para dentro de jogo, c...!"Rashford também perdeu as estribeiras e atirou 'cala a boca c..., estúpido do c..."O United tem quatro empates nos últimos cinco jogos na Premier League e na próxima jornada, domingo, visita os vizinhos do City.