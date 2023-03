Marcus Rashford eleito melhor jogador da Premier League pelo segundo mês consecutivo

Janeiro e fevereiro foram de Marcus Rashford, avançado do Manchester United. O avançado, que se encontra num grande momento de forma (26 golos em 41 jogos esta época), foi novamente distinguido com o prémio de melhor jogador do mês da Premier League. Marcou em todos os jogos que disputou no campeonato (Crystal Palace, Leeds e Leicester) em fevereiro.Também Erik ten Hag, treinador dos red devils, foi premiado como melhor técnico de fevereiro, ficando à frente do português Marco Silva, do Fulham, e de Antonio Conte, do Tottenham. Para esta distinção contribuiu a conquista da Taça da Liga frente ao Newcastle (2-0), que colocou um ponto final na 'seca' de títulos que o United passava desde 2017.O Manchester United encontra-se posicionado no 3.º posto da Premier League e venceu esta quinta-feira o Betis, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, onde Marcus Rashford voltou a marcar.