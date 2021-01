Marcus Rashford sobre Bruno Fernandes: «Temos muitas personalidades fortes no plantel»

Marcus Rashford falou de Bruno Fernandes num evento em que recebeu um prémio da 'Football Writers' Association', mas recusou-se a comparar o português com Roy Keane.





"Não tenho a certeza", disse Rashford, quando inquirido se Bruno Fernandes era nesta equipa a nova versão de Roy Keane."Temos muitas personalidades fortes no plantel, mas é difícil para mim fazer essa comparação porque nunca lidei com o Roy Keane. Acredito que os líderes surgem de diferentes formas. Neste momento na equipa temos gente que lidera de diferentes formas, o que é importante para nós", sublinhou."Temos uma equipa jovem por isso em termos de futuro podemos tentar fazer algo de bom durante um largo período de tempo. Esse é o nosso objetivo, alcançar um sucesso sustentado", acrescentou Rashford, de 23 anos.Bruno Fernandes está há quase um ano em Old Trafford e nesse período marcou 19 golos e fez 14 assistências.