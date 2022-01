Martial desmente declarações de Rangnick: «Nunca me recusei a jogar pelo Manchester United»

Após o empate (2-2) do Manchester United na visita ao Aston Villa, Ralf Rangnick revelou que Anthony Martial tinha recusado ser convocado para o jogo, na ausência de Rashford e Cristiano Ronaldo por lesão. No entanto, o internacional francês, de 26 anos, vem agora negar as declarações do treinador dos red devils."Nunca me recusei a jogar um jogo pelo Manchester United. Estou aqui há 7 anos e nunca desrespeitei, e nunca desrespeitarei o clube e os adeptos", escreveu nas redes sociais.Recorde-se que Martial não disputa uma partida pelos red devils desde 2 de dezembro, aquando da vitória (3-2) frente ao Arsenal, e mostrou o desejo de sair por empréstimo este mês.