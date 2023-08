Man. United anuncia saída de Mason Greenwood após investigação interna

O Manchester United anunciou esta segunda-feira que Mason Greenwood vai deixar Old Trafford. O jogador, de 21 anos, foi acusado de violação e, apesar de ter sido ilibado pela justiça, o clube levou a cabo uma investigação interna, acabando agora por prescindir dos serviços do jogador."O nosso processo começou em fevereiro de 2023, depois de as acusações contra o Mason terem sido retiradas. Mesmo assim, tivemos em contra os desejos, direitos e a perspetiva da alegada vítima, além dos valores do clube, para reunir a maior quantidade de informação possível dentro do contexto. Isto obrigou-nos a agir com cuidado, de modo a obtermos provas que não são do domínio público, incluindo por parte dos envolvidos no processo", escrevem os red devils, em comunicado."Com base nas provas disponíveis, concluímos que o material colocado online não ilibava completamente o Mason. Ele já reconheceu isso publicamente, que cometeu erros pelos quais está a pagar. Todos os envolvidos, incluindo o Mason, reconhecem as dificuldades de recomeçar a sua carreira no Manchester United. Por isso foi acordado mutuamente afastar-se de Old Trafford e deixaremos de trabalhar com ele", acrescentou o clube.Recorde-se que Greenwood foi suspenso há 17 meses, depois de ter sido preso em janeiro do ano passado, acusado de violação.