Mason Greenwood renova contrato com o Manchester United até 2025

O jovem avançado Mason Greenwood renovou contrato com o Manchester United por mais duas temporadas, até 2025, com mais uma de opção, anunciou esta terça-feira o segundo classificado da Liga inglesa no seu site oficial.

Greenwood, de 19 anos, tinha assinado um novo vínculo com o United em 2019, após se ter evidenciado nos primeiros jogos ao serviço da equipa principal do clube inglês, ao qual chegou com apenas sete anos, para integrar as camadas jovens.

"Quando chegamos a um clube com sete anos, sonhamos em jogar pela equipa principal um dia. Trabalhei muito para atingir este patamar e os últimos dois anos têm sido incríveis. Ainda tenho muito para alcançar no futebol e sei que este é o ambiente ideal para desenvolver as minhas capacidades", disse Greenwood, em declarações reproduzidas no site oficial do United.

O jovem avançado foi lançado na primeira equipa pelo técnico Ole Gunnar Solskjaer, na fase final de 2018/19, mas foi na temporada passada que passou a integrar em definitivo o plantel dos 'red devils', contabilizando 49 partidas e 17 golos.

Esta época, leva quatro golos em 29 jogos, ajudando a equipa na qual alinha o internacional português Bruno Fernandes a atingir o segundo posto da 'Premier League', atrás do líder e rival Manchester City.