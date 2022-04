McTominay e a derrota do Man. United: «Há problemas nos jogadores, staff e até acima disso»

Scott McTominay lamentou a derrota deste sábado do Manchester United no terreno do Arsenal (1-3) , frisando que os problemas nos red devils vão além dos jogadores."Há uma série de problemas relacionados com jogadores, staff, e até acima disso. Para nós, quando chegamos a casa e nos olhamos ao espelho, não podemos estar satisfeitos por sofrer três golos frente ao Arsenal quando merecíamos vencer o jogo", começou por dizer o médio escocês à 'BT Sport'.E prosseguiu: "Fizemos um jogo decente, mas a crença, que é tão importante no futebol, simplesmente não está lá nesta altura. Os últimos quatro jogos foram pelo nosso orgulho. Precisamos de terminar o melhor que conseguirmos. Quando o novo treinador chegar, precisamos de estar prontos para tudo", rematou.Recorde-se que o Manchester United se encontra, nesta altura, no 6.º lugar da Premier League, a seis pontos (e mais um jogo) que o 4.º colocado, o Arsenal.