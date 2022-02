Médio de 19 anos é 'reforço de inverno' do Manchester United: «É um talento promissor»

O mercado de transferências de janeiro já encerrou, mas o Manchester United ainda conseguiu ganhar um 'reforço'. Trata-se Hannibal Mejbri, médio de 19 anos dos sub-23 dos red devils, e que passa agora a integrar as escolhas de Ralf Rangnick, que até já o convocou para o encontro desta sexta-feira entre Manchester United e Middlesbrough da Taça de Inglaterra."Incluímos Hannibal no plantel. Vai treinar connosco regularmente a partir de agora e ser mais um membro do plantel", revelou o técnico alemão, esta quinta-feira, ao site do clube de Manchester sobre o jogador que acaba de chegar da CAN, competição onde representou a Tunísia."Para ser honesto, não o vi muito, porque ele estava focado na seleção. Vi-o jogar na Taça Árabe [pela Tunísia], mas não na CAN. Vi que jogou na final e, pelo que vi, é um talento promissor. Merece fazer parte do grupo para o que falta da temporada e estar com a equipa durante o jogo de amanhã", acrescentou Rangnick.