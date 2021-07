Menino de 9 anos ajudou projeto solidário e recebeu PlayStation 5 (e carta) de Rashford

No último ano, Marcus Rashford, avançado inglês do Manchester United, tornou-se num dos principais rostos na luta contra a fome e a pobreza no Reino Unido. E se há casos em que os ídolos do futebol são um exemplo para os fãs, este é um deles.





Jacob tem apenas 9 anos e, apesar de morar no condado de Merseyside, é adepto dos red devils. O menino decidiu levar a cabo uma angariação de fundos destinados ao projeto 'Fare Share', que é apoiado por Rashford. Jacob e o pai criaram uma conta no Instagram para que a mensagem chegasse ao maior número possível de pessoas na região e que serviu também para divulgar os números da campanha solidária.Acontece que Rashford acabou por ter conhecimento dos esforços levados a cabo pelo pequeno Jacob, entrou em contacto com o pai e ofereceu-lhe uma PlayStation 5, que chegou à casa da família Worthington acompanhada por uma carta escrita pelo internacional inglês. "Não esperava que o presente viesse tão rápido, por isso estranhei quando chegou. Até pensei que alguém tinha enviado algo ao Jacob na caixa de uma PlayStation", admitiu o pai de Jacob, John, à BBC. Já o pequeno Jacob afirmou que "não conseguia acreditar" quando viu o presente e ainda a carta escrita pelo avançado, de 23 anos."Não somos gentis para que sejamos notados. Somos gentis porque é a coisa certa a fazer. Sentimo-nos bem em ajudar os outros. Li sobre o teu trabalho e a forma como isso ajudou pessoas no último ano. Para demonstrar o meu apreço, quis dar-te um presente para saberes que reconheço os teus gestos solidários. Quero que saibas que gostei do que fizeste e te lembres, sempre que olhares para este presente, como é bom cuidar dos outros. Continua a brilhar e a sorrir", escreveu Rashford.