Michael Carrick e a chegada de Rangnick ao Man. United: «Às vezes uma voz diferente...»

Michael Carrick não sabe se integrará a equipa técnica de Ralf Rangnick, o treinador que vai liderar o Manchester United até ao final da época, mas o técnico que assumiu a equipa logo após a saída de Solskjaer diz não ter tido tempo para pensar nisso. Preparou o jogo com o Villarreal, na Champions, e agora está preocupado com o Chelsea, no próximo domingo, para a Premier League."Estou aqui a preparar a equipa para o jogo, a minha cabeça está focada apenas nisso", disse o técnico de 40 anos, na conferência de imprensa de antevisão do jogo em Stamford Bridge. "Não tenho nada de novo para vos dizer nesse aspeto, apenas que estou ansioso para ir para Londres e defrontar o Chelsea. Não posso distrair-me com mais nada, tudo o resto vai ficar definido nos próximos dias."Carrick explicou, no entando, que os jogadores vão adaptar-se rapidamente ao novo treinador. "As ideias são assimiladas muito depressa, a história mostra isso mesmo. Às vezes não são só as ideias, às vezes o que faz a diferença é uma voz diferente, um refrescar, a história prova isso. Às vezes as mudanças funcionam mesmo muito bem, às vezes nem por isso... Vamos ver o que acontece nos próximos tempos.""Há muitos estilos diferentes no futebol, mas quem quer que entre no clube, e seja qual for o estilo implementado, tenho certeza que os jogadores podem adaptar-se. Temos boas pessoas e jogadores muito talentosos nesta equipa. Tenho a certeza que vão todos conseguir olhar em frente", explicou.