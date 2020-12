Michael Owen vê o Manchester United campeão e a 'receita' envolve Bruno Fernandes

Com o triunfo (2-3) em Sheffield, o Manchester United subiu ao 5.º lugar da Premier League e está a cinco pontos do líder Liverpool, ainda com menos um jogo por realizar. Apesar de no início da época não figurarem entre os principais favoritos ao título, os red devils têm vindo a subir de rendimento e Michael Owen acredita que a equipa orientada por Solskjaer pode lutar pelo primeiro lugar, mas para isso o técnico norueguês terá de colocar em campo um trio de jogadores "incríveis".





"Se tens Pogba e Bruno Fernandes na tua equipa, não podes ganhar o título se eles estiverem no banco ou na bancada. São jogadores incríveis com os quais gastaste milhões, então a única maneira de ganhar o título é com os teus melhores jogadores em campo. Ole Gunnar Solskjaer tem de continuar a encontrar uma maneira de fazer Pogba, Bruno Fernandes e Rashford jogarem juntos ao mesmo tempo", afirmou o antigo internacional inglês, à Amazon.Owen, que foi campeão pelo Manchester United em 2011, considera que "poucas equipas no mundo pode contar com este tipo de jogadores para atacar" mas admite que é preciso "melhorar em termos defensivos". "Se forem capazes disso, ter mais posse de bola, então vão ser capazes de lutar pelo título a sério", remato.