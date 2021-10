Milan e Roma fazem mira a Diogo Dalot a pensar no mercado de janeiro

Convocado por Fernando Santos para os próximos compromissos da Seleção Nacional, Diogo Dalot também é no notícia no plano internacional devido ao mercado de transferências, mais concretamente à janela que se abre em janeiro. Em Itália, por exemplo, já se trabalha nos retoques a dar nos diversos plantéis, sendo que Milan e Roma têm um alvo comum: o lateral português do Manchester United.





Dalot, recorde-se, jogou a última época no Milan por empréstimo do Manchester United e deixou boas impressões, ao ponto de estarem interessados em recuperar o defesa, novamente por empréstimo, mas agora com opção de compra obrigatória, conforme noticia, esta sexta-feira, a imprensa transalpina.As mesmas fontes garantem ainda que José Mourinho pretende reforçar o plantel da Roma e que Tiago Pinto já está a preparar terreno nesse sentido. O treinador luso pretende um médio e um lateral direito, sendo que para este posto o alvo definido é Dalot, jogador que, curiosamente, chegou ao Manchester United, em 2018, quando o 'Special One' treinava os red devils.Apesar do interesse dos dois gigantes italianos, um eventual acordo entre clubes por Dalot não parece ser fácil de atingir. Basta ter em conta que, ainda no verão, tanto o Milan, como o Borussia Dortmund, entre outros, tentaram assegurar os serviços do defesa, de 22 anos, mas todos eles bateram de frente na intransigência de Ole Gunnar Solskjaer, que se recusou a abrir mão do internacional português.Desde que começou a presente temporada, o Manchester United já disputou nove jogos oficiais e Dalot foi chamado ao serviço em cinco deles, incluindo na vitória sobre o Villarreal, da última jornada da Liga dos Campeões. Nessa partida, que os ingleses venceram por 2-1, o lalteral esteve 90 minutos em campo.