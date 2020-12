Mino Raiola: «O tempo de Pogba no Manchester United acabou»

O futuro de Paul Pogba no Manchester United tem estado envolto em muitas dúvidas e o empresário do médio francês deitou ainda mais achas para a fogueira. "O tempo de Pogba no Manchester United acabou", disse Mino Raiola, numa entrevista ao diário italiano Tuttosport, que irá ser publicada esta terça-feira.





Esta declaração bombástica de Raiola está a fazer eco em toda a imprensa internacional e escancarou ainda mais a porta de saída para Paul Pogba, que tem sido insistentemente associado a Real Madrid e Juventus. O superagente do internacional francês não especificou se a saída irá ficar consumada já na próxima janela de transferências ou somente no verão, mas parece ser cada vez mais um dado adquirido.Recorde-se que Pogba voltou ao Manchester United em 2016, proveniente da Juventus, por um valor superior a 100 milhões de euros. Nessa primeira temporada, Pogba ajudou os red devils, então comandados por José Mourinho, a conquistar a Liga Europa e a Taça da Liga inglesa. Desde então nunca mais conquistou nenhum troféu em Old Trafford e os últimos tempos tem sido agridoces para o médio francês, não sendo considerado um titular indiscutível para o técnico Solskjaer. Ainda recentemente, no último estágio na seleção francesa, Pogba admitiu ser "uma lufada de ar fresco" representar o seu país.Agora, Raiola dá claros sinais de que o martírio de Pogba em Inglaterra vai mesmo chegar ao fim, uma notícia que vai certamente agitar o mercado nas próximas semanas.