A Sky Sports avança que o Manchester United está interessado na contratação do internacional austríaco Marko Arnautovic, de 29 anos.

O jogador de ascendência sérvia, que se encontra ao serviço do West Ham, onde chegou no início da temporada proveniente do Stoke a troco de 22 milhões de euros, assinou 11 golos em 31 encontro na Premier League e mereceu rasgados elogios por parte da crítica.

De acordo com a imprensa inglesa, os red devils terão de abrir os cordões à bolsa e pagar qualquer coisa como 45 milhões de euros por Arnautovic, que já trabalhou às ordens do treinador português no Inter de Milão, em 2019/10.

Autor: João Seixas